Repetir os feitos obtidos em anos passados é o objetivo da Iveco para a próxima edição do Rally Dakar, que terá o Federico Villagra liderando a equipe de caminhões. Devido à ausência do holandês Gerard De Rooy, que colocou a marca como protagonista da competição na disputa nas edições de 2012 e 2016, a missão ficou para o piloto argentino, que trabalhará para manter a performance do time, superando a 3ª e a 4ª colocação que obteve em 2016 e 2017, respectivamente.

Villagra, que é de Córdoba, onde fica a fábrica da Iveco na Argentina, irá pilotar mais uma vez o poderoso IVECO Powerstar 4×4, com o qual foi o campeão do último Rali de Marrocos. “Foi uma grande responsabilidade dirigir o caminhão IVECO no Rali de Marrocos e, felizmente, conseguimos uma vitória muito importante, porque foi o primeiro de uma equipe argentina nesse tipo de corrida”, disse o piloto.

Conhecido como “Coiote”, além de Federico Villagra, a equipe IVECO é composta pelo piloto holandês Ton van Genughten e o piloto Artur Ardavicius, do Cazaquistão, que também estarão a bordo do Iveco Powerstar 4×4.

“Temos a certeza de que continuaremos demonstrando a excelente confiabilidade de nossos caminhões nas estradas do Rally Dakar, permitindo que os talentosos pilotos da equipe apresentem um ótimo desempenho na competição”, afirmou Pierre Lahutte, presidente mundial da IVECO.

A 40ª edição do Rally Dakar acontecerá novamente na América do Sul, a partir de 6 de janeiro. A largada será em Lima, Peru, e a corrida segue para a Bolívia rumo ao território argentino, chegando no dia 20 em Córdoba. Os pilotos de caminhão terão que superar 14 estágios, dos quais sete serão em dunas fora de pista e um será em formato de maratona. O rali irá cobrir cerca de 9 mil km, com um “bônus” de cinco dias de corrida numa área acima de 5 mil metros de altitude.

Nas últimas seis edições do Rally Dakar os pilotos IVECO marcaram presença no pódio em cinco vezes. O holandês Gerard De Rooy, também dono de dois títulos com a marca, 2012 e 2016, repetiu a façanha em diversas edições. Federico Villagra, por sua vez, fez história quando, em 2016, competiu pela primeira vez na categoria de caminhões e tornou-se o primeiro argentino a subir no pódio da categoria quando com um terceiro lugar.

EQUIPE: IVECO DE ROOY

Caminhão Iveco Powerstar #501

Piloto: Federico Villagra

Navegador: Arturo Yacopini

Mecânico: Adrián Torlaschi

Caminhão: Iveco Powerstar #509

Piloto: Ton van Genughten (

Navbegador: Peter Willemsen

Mecânico: Bernard der Kinderen

Caminhão: Iveco Powerstar #508

Piloto: Artur Ardavicius

Navegador: Serge Bruinkens

Mecânico: Michel Huisman