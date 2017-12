A Iveco Daily Blue Power foi declarada campeã do International Van of the Year 2018″, durante a Solutrans, feira internacional de soluções de transporte rodoviário e urbano, realizada em Lyon, na França.

Essa é a terceira vez que a Daily ganha o prêmio, criado em 1992. Escolhida entre cinco concorrentes, a Daily Blue Power destacou-se pela inovação técnica, soluções sustentáveis e economia de combustível.

De acordo com a empresa, o título “International Van of the Year” reforça o compromisso da empresa com a tecnologia e seu foco no transporte com baixo impacto ambiental, por meio de esforços para manter o ar limpo nas cidades e reduzir as emissões de CO2.