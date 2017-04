Iveco acaba de receber o prêmio “NGV Global Industry Champion” de 2017, em reconhecimento ao compromisso da montadora com o setor de gás natural e por seus esforços no desenvolvimento dos mercados do gás natural veicular (GNV) e do gás natural liquefeito (GNL).

A premiação é patrocinada pela NGV Global, associação internacional que representa o setor no mundo e é dedicada a promover o uso do gás natural e do biometano para transporte, com o objetivo de aumentar o rendimento do veículo e a segurança em todas as áreas.

A Iveco explica que desde 1996 seus motores estequiométricos têm sido referência em termos de confiabilidade, economia de combustíveis e baixas emissões. Os propulsores geram redução de 30% de óxidos de nitrogênio (NOx), de 99% nos particulados e com metade dos níveis de ruído dos mais recentes motores a diesel Euro VI.