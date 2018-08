A Iveco acaba de anunciar a venda de um lote de 15 caminhões Tector 170E28 para a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), por meio de verba parlamentar e de convênio com o Ministério da Integração. Os veículos, todos equipados com transmissão mecânica de 6 velocidades à frente, uma à ré e motor de 6 cilindros, 5.8 litros e 280cv de potência, vão atuar na coleta de resíduos sólidos em municípios do Estado de Roraima.

O modelo negociado para a Sudam é integrante de uma família de caminhões Iveco que no ano passado passou a ser disponibilizada com a transmissão automatizada Auto-Shift, que contemplou as versões de com motor de 6,7 litros e 300cv de potência. Além de operação de coleta, Tector pode ser implementado para aplicações na construção civil e bebidas entre outras operações. Com potências nas faixas de 218 a 300cv. O gerente da Iveco de vendas ao governo, Renato Perrota, disse que a marca desenvolveu um produto sob medida, que atendeu aos anseios do cliente e confirmou a Iveco como vencedora da licitação pública.

O diretor comercial da IVECO, Osmar Hirashiki, acrescentou que a robustez e a confiabilidade do produto são os principais fatores que levaram o Tector 170E28 a ser o modelo escolhido para atender ao governo de Roraima. Hirashiki destacou que a família Tector – incluindo os modelos automatizados e as quatro diferentes opções de entre-eixos – permite um total de 16 versões. “Potência, versatilidade, economia e produtividade são alguns dos destaques desse veículo”, finalizou.