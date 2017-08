A Iveco acaba de finalizar a entrega do lote de 104 Tector para o Estado do Pará. Os veículos serão utilizados na coleta de resíduos sólidos no Estado. As últimas 33 unidades foram entregues no município de Castanhal. Osmar Hirashiki, diretor Comercial da IVECO, afirma que a negociação marca um importante avanço da montadora no segmento de veículos especiais. “O mercado precisa de produtos que sejam desenvolvidos para atender demandas específicas, como a coleta de lixo. Esse nicho é uma de nossas prioridades.”

O evento de entrega dos caminhões aconteceu no último dia 5 e contou com a presença de executivos da IVECO, que faz parte do grupo CNH Industrial, e autoridades governamentais. “Os veículos fazem parte das ações do governo federal que têm como objetivo integrar as políticas de infraestrutura, social e ambiental na região Amazônica”, ressalta Renato Perrotta, gerente de Vendas ao Governo da IVECO.