A Iveco acaba de ampliar a frota da Cia Verde Logística, de Curitiba/PR, com 30 extrapesados Hi-Way 600S44T, modelo que já faz parte da frota da empresa. A transportadora tem filiais em Araucária (PR), Barra Mansa (RJ), Estiva (MG), Joinville (SC), Planalto (BA), Rio Claro (SP) e Vitória de Santo Antão (PE), e conta com uma frota de 350 veículos.

Michele Caroline Prado Rudek, sócia-diretora da Cia Verde Logística, destaca que a prioridade da empresa é atender as necessidades dos clientes e parceiros com agilidade e segurança. “Elevamos a eficiência nas operações e reduzimos custos sem abrir mão da qualidade”, completa.

Para a executiva, o conforto que o Hi-Way proporciona é um diferencial, principalmente porque as viagens que os motoristas da empresa realizam acontecem em longos percursos. “O caminhão é a casa deles por dias e, proporcionando uma jornada agradável e segura, temos um resultado satisfatório no desempenho do colaborador”, finaliza Michele. O modelo dispõe de ar digital, geladeira, cortina frontal elétrica, basculamento elétrico da cabine e cama High Comfort.

O diretor comercial da Iveco, Osmar Hirashiki, complementa dizendo que a economia de combustível também é um dos destaques do modelo. “Para otimizar o consumo de diesel e os custos da empresa, o motorista conta com o ‘modo econômico’, acionado por meio da tecla ECO no painel”, afirma.