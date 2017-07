O novo ponto de atendimento da Iveco em Lajeado/RS já está funcionando. Com 5.300 m2 de área construída, a Hidraucâmbio está apta a atender o público, de autônomos a transportadores, em todos os serviços de pós-venda da montadora.

“Nosso objetivo é proporcionar serviços de qualidade e que ofereçam valores atrativos, como a revisão com preço fixo com valores, em média, 15% abaixo do mercado para as revisões indicadas nos manuais das linhas Daily, Tector e Stralis”, afirma Marcelo Assis, responsável pela rede da Iveco na América Latina.

Atualmente a fabricante conta com 71 concessionárias no País.