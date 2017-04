Seguindo as estratégias da DAF e Mercedes-Benz, a Iveco lança uma segunda marca de peças, a NEXPRO. A ideia é que essa linha de peças tenha preço menor quando comparado com a original com marca Iveco. A Mercedes-Benz lançou a sua segunda linha (Alliance) em 2014 e, a DAF, lançou a TRP logo no início de suas operações no Brasil, também em 2014.

O objetivo dessas fabricantes é oferecer peças mais baratas em suas redes de concessionárias e evitar que os clientes procurem o mercado paralelo. É fato que a maioria dos donos de caminhões e ônibus, após o vencimento da garantia, vão buscar um custo menor de manutenção no mercado paralelo. Com essa nova opção, a Iveco, Mercedes-Benz e DAF acreditam que poderão oferecer um custo competitivo a esses clientes e contam que eles permaneçam fiéis às redes autorizadas após o vencimento da garantia dos veículos.

NEXPRO tem 511 itens diferentes

O projeto das peças NEXPRO é da CNH Industrial, grupo que controla as marcas Iveco, FPT, Case e New Holland. Portanto, serão, inicialmente, 511 itens para essas marcas, sendo um terço das peças para caminhões e ônibus Iveco e motores diesel FPT. Tanto os veículos comerciais Iveco, como os tratores e máquinas agrícolas do grupo CNH Industrial, utilizam os mesmos motores fabricados pela FPT em Sete Lagoas (MG).

Segundo Regina Cavinato Barbosa, gerente de marketing de serviço e comunicação da CNH Industrial, os preços das peças NEXPRO serão baseados na concorrência e não nas peças genuínas Iveco.

TRP e Alliance

De 2014 até o final do ano passado, a Mercedes-Benz já vendeu mais de 22 mil peças Alliance para modelos Mercedes-Benz e de outras marcas. A Iveco, inicialmente, está lançando componentes apenas para modelos da própria marca, mas pensa lançar para outras marcas no futuro. A DAF também comercializar peças TRP para caminhões de outros fabricantes. São 26 linhas e mais 500 itens.

O objetivo de Mercedes-Benz e DAF é atender clientes que possuem frotas multimarcas. Segundo o vice-presidente de marketing, vendas e pós-vendas da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini, 40% de todas as peças Alliance ofertadas são para caminhões multimarcas e que isso traz esses clientes para dentro da rede Mercedes-Benz, momento em que a empresa pode apresentá-los outros serviços e seus caminhões.

Peças genuínas vs. segunda marca

O que diferencia essas marcas das genuínas é a garantia menor e, possivelmente, a durabilidade. Geralmente, a garantia de peças originais é de 12 meses quando instalada dentro da rede autorizada.

Segundo Eduardo Guena Camargo, a garantia das peças NEXPRO é de seis meses quando instalada na rede Iveco e de três meses (obrigatório por lei) quando instalada em oficina fora da rede da marca.

A DAF oferece 12 meses de garantias para todas as peças, seja genuína, seja da marca TRP.

No restante, o discurso de Iveco, Mercedes-Benz e DAF são idênticos. Informam que as peças da segunda marca são fabricadas por fornecedores de primeira linha, geralmente, os mesmos que produzem as peças genuínas.

por : Marcos Villela