A Iveco se destacou nas três primeiras etapas do Rally Dakar 2018, iniciado no dia 6 de janeiro, na cidade de Lima no Peru. Ton van Genugten, da Petronas Team de Rooy, posicionou-se como o melhor entre os três Iveco ao longo da primeira etapa, terminando em 4º lugar.

Artur Ardavichus, da Astana Motorsport Team De Rooy, terminou em 16º e Federico Villagra, da YPF Infinia Diesel Team Rooy, na 21ª posição.

Apesar da primeira etapa ter sido um curto estágio, já demonstrou as dificuldades que os pilotos enfrentarão durante o início da competição, que ocorrerá nas dunas mais altas do mundo localizadas no sul do Peru. A navegação será um dos pontos-chave no Dakar 2018 e as equipes devem trabalhar muito nesse sentido.

Prova disso, foi a segunda etapa, realizada no dia 7 de janeiro, que também foi marcada pelas dificuldades de navegação e todos os pilotos que terminaram na frente, em suas respectivas categorias, concordaram que tiveram sorte de não ter sofrido grandes complicações.

Na etapa de Pisco, o segundo lugar foi ocupado pelo argentino Federico Villagra, da YPF Infinia Diesel Team De Rooy, que compete com o Iveco Powestar 501 equipado com motor FPT Industrial. Villagra está em terceiro na classificação geral. Ton Van Genugten, da Petronas Team De Rooy Iveco, fechou o dia no Top 5.

O argentino também venceu a terceira etapa, realizada no dia 8 de janeiro nas cidades de Pisco e San Juan de Marcona. “Tivemos um ritmo muito bom, especialmente depois de um contratempo em uma passagem muito lenta pela duna. A partir daí, foram 150 quilômetros a 100% de potência”, disse na ocasião Villagra, que na classificação geral está em segundo lugar.

Artur Ardavichus terminou em 11º e Ton Van Genugten, da Petronas Team De Rooy, terminou em 16º.