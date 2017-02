O governo do Paraná acaba de adquirir três unidades do Iveco Tector 150E21, equipados com plataforma, para aumentar a agilidade nos serviços prestados à população. Os veículos serão alocados em áreas ao londo da fronteira com a Argentina e o Paraguai.

Produzidos na fábrica de Sete Lagoas/MG, os veículos passaram por rigorosos testes de qualidade antes de serem entregues ao cliente.

Linha Tector

A linha Tector tem duas opções de acabamento, Attack e Premium, três tipos de cabine, curta teto baixo, leito teto baixo e leito teto alto, quatro versões de tração, 4×2, 6×2, 6×4 e 8×2, diversas opções de distâncias entre-eixos, e mais de 40 configurações diferentes.

Itens opcionais como ar-condicionado, climatizador, sistema de som e vidros elétricos completam o pacote. Os modelos Tector utilizam os motores NEF, da FPT Industrial, com 4 ou 6 cilindros e potências máximas que vão de 210 até 300 cv, que atendem às normas de emissões Proconve P7 (equivalentes à Euro V).