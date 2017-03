A Iveco, através da área de vendas ao governo – venceu a licitação da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo do Estado da Bahia e entregou 22 unidades do caminhão modelo Tector 170E22 (a nova linha leva a denominação 170E21), com caçamba basculante.

Os veículos já circulam pelo território baiano prestando serviço à população no trabalho de recuperação de estradas de terra.

Os caminhões foram fabricados na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas/MG e passaram por testes no campo de provas antes de serem entregues.

A linha Tector possui duas opções de câmbio e quatro opções diferentes de entre-eixos que permitem um total de 16 versões. Os veículos possuem cabine ampla,espelhos elétricos e três opções de câmbio. O destaque fica para a versão Stradale, a top de linha, mais apropriada para transporte interurbano, e para a versão de entrada Tector Attack.