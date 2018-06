A Volvo já oferecia, como opcional no Brasil, a direção dinâmica com assistência elétrica que torna a direção extremamente leve e precisa. Agora, o sistema ganha mais tecnologia para melhorar a segurança. Trata-se da assistência de estabilidade que atua em conjunto com a direção do caminhão.

“Imagine que você está dirigindo em uma estrada molhada e escorregadia e de repente você percebe que a traseira do caminhão está começando a perder aderência sobre o asfalto. Antes que isso se transforme em uma derrapagem, você, suavemente, gira o volante na direção oposta até o perigo acabar. É exatamente assim que a nova Direção Dinâmica da Volvo com Assistência de Estabilidade funciona. A grande diferença é que o sistema pode descobrir o risco e ajudar a estabilizar o veículo antes que o motorista tenha notado que algo está prestes a acontecer”, explica Carl Johan Almqvist, diretor de segurança de produtos Volvo Trucks.

O objetivo, além de melhor estabilidade direcional, manobras mais fáceis, é reduzir o risco de acidentes rodoviários.

O sistema também auxilia o motorista a manter o caminhão dentro das faixas de rodagem. Ao detectar que a roda vai em direção a faixa lateral, o assistente de manutenção em pista notifica com leve vibração do volante para chamar a atenção do motorista e faz o pequeno acerto para manter o veículo entre as faixas de rodagem.

A direção dinâmica Volvo permite se ajustar individualmente a cada condutor. “Cada motorista tem uma percepção diferente de quanto leve ou pesado o sistema de direção deve estar. Agora, cada motorista pode ajustar a resistência do volante exatamente como ele ou ela quer para uma condução confortável, relaxada e segura. Esta é uma característica muito prática, não menos importante para caminhões que muitas vezes têm condutores diferentes “, diz Carl Johan Almqvist.

Fatos sobre as novas funções

A direção dinâmica da Volvo foi desenvolvida para compensar automaticamente desnível na superfície da estrada e para eliminar a vibração e trancos na direção ao rodar. Ao dirigir em baixa velocidade, a resistência do volante é reduzida – um benefício importante na em manobras de baixa velocidade. Nas velocidades mais altas, o caminhão mantém sua direção com confiança mesmo em situações com fortes ventos laterais. Esta tecnologia é baseada na direção hidráulica do caminhão assistida por um motor elétrico regulado eletronicamente que ajusta continuamente a direção e fornece força de esterço quando necessário.

Direção dinâmica da Volvo com assistência de estabilidade funciona juntamente com o sistema eletrônico de controle de estabilidade do caminhão. Sensores no quadro monitora continuamente a velocidade do caminhão e quando a menor derrapagem detectada, o sistema é ativado e fornece assistência para ajudar o motorista girar o volante na direção oposta, estabilizando o veículo. Ela também funciona em conjunto com o sistema de manutenção na pista em velocidades superiores a 55 km/h. A tecnologia utiliza câmeras que fazem leituras das faixas de rodagem em ambos os lados.

Por enquanto, o sistema de estabilidade para direção ainda não foi lançado no Brasil, apenas o assistente.

Por Marcos Vilella