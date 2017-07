A Ford Caminhões acaba de lançar “Kits de Motores” para veículos das linhas Cargo e Série F. De acordo com a empresa os kits trazem uma redução média de 10% no preço das peças se comparado à sua compra separadamente. Outra vantagem dos kits, conforme explica a empresa, é a facilidade de logística e estoque, permitindo que todas as peças necessárias para o serviço sejam reunidas num único item.

Desenvolvidos junto com o Comitê de Peças e Serviços da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões (Abrafor) com base em pesquisas com os clientes, esses conjuntos para motores são divididos em quatro opções: Kit Completo; Kit de Válvulas de Admissão; Kit de Válvulas de Escapamento; e Kits de Jogos de Juntas.

Os novos kits atendem os motores Cummins Euro V de quatro e seis cilindros que equipam os caminhões semileves, leves, médios e pesados das linhas Cargo e Série F. O Kit de Motor completo inclui jogo de pistões, anéis, pino, jogo de camisas de cilindros e jogo de juntas superior e inferior.

“Já reduzimos os preços de mais de 200 peças de reposição da nossa linha e continuamos trabalhando para oferecer aos clientes um serviço ágil e com preços mais vantajosos para a manutenção do seu caminhão”, diz Wilson Vasconcellos, gerente de Serviço ao Cliente da Ford Caminhões. Desde o seu lançamento no mercado, em abril, o volume de vendas desses itens na Rede de Distribuidores Ford Caminhões cresceu cerca de 30%.