O laboratório LABET acaba de disponibilizar o clube de vantagens “Casa do Rodoviário”, que oferece descontos de até 30% em mais de 70 estabelecimentos em todo o Brasil.

De acordo com a Diretora de Marketing da LABET, Camille Lages, a empresa realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar os principais objetos e serviços desejados pelos condutores. Segundo ela, os descontos são oferecidos em mais de 10 categorias, entre elas eletroeletrônicos, viagem, gastronomia, esporte e lazer.

Para participar, é preciso ter realizado um exame toxicológico no laboratório. O motorista deve acessar a área do cliente, no site www.labet.com.br, e clicar no link da “Casa do Rodoviário” para conhecer todas as empresas parceiras e os descontos exclusivos.

A Diretora de Marketing explica também que cada convênio tem sua própria dinâmica, por isso os clientes devem estar atentos às regras dos estabelecimentos. Asus (celulares e eletroeletrônicos), Submarino Viagens, Casas Bahia e Ponto Frio são alguns dos participantes. A expectativa é que mais de 50 mil condutores sejam beneficiados, por mês, com essa iniciativa.

Outra vantagem oferecida a partir do dia 8 de agosto é um bônus de R$ 20,00 para celular com planos pré-pagos nas operadoras Vivo, Oi, Claro e Tim aos motoristas que realizarem o exame toxicológico nas unidades do laboratório. A campanha é uma parceria entre a LABET e a Minutrade, empresa de marketing de relacionamento especializada em projetos de recompensas em ambiente mobile.

O bônus será concedido na linha indicada pelo cliente após a coleta do material biológico em uma das unidades parceiras. A promoção é válida apenas para compras realizadas online ou pelo televendas. Mais informações sobre o regulamento de cada operadora no site www.labet.com.br.

Vale lembrar que a exigência do exame toxicológico para motoristas com CNH nas categorias C, D e E tornou-se uma norma pela Lei Federal 13.103/15 e está devidamente regulamentada pelo CONTRAN e Ministério do Trabalho. A obrigação vale, desde 02 de março de 2016, para a emissão e a renovação da CNH, na admissão e no desligamento de motoristas profissionais.