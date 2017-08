A Construtora Queiroz Galvão promove até o próximo dia 21 de agosto um leilão com 43 lotes de caminhões e ônibus. O valor dos bens varia entre R$ 200 e R$ 60 mil.

Os itens estão armazenados em Jaboatão dos Guararapes e Recife (PE), Porto Alegre (RS), Salgado de São Félix (PB), Vitória e Vila Velha (ES), Campo dos Goytacazes e São Gonçalo (RJ).

O destaque do leilão é um caminhão oficina volante Mercedez Benz 2325, 1996, com lance inicial de R$ 60 mil. Outros itens à venda são: um caminhão pipa Volkswagen Worker 26-260, 2006, com preço inicial de R$ 55 mil e um caminhão basculante Mercedes Benz 2423, 2008, com valor inicial de R$ 51 mil.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), plataforma online de leilões, presente em cinco países da América Latina. Também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One – 4º Andar. Mais informações pelo telefone (11) 4950-9400.