A economia na compra de veículos pesados através dos leiloes online pode chegar a 60%. Atualmente, o site da Superbid disponibiliza mais de 290 ofertas, de empresas como Ativa Frota, Schulz e LafargeHolcim. Os lances variam entre R$ 0,61 e R$ 78 mil. Os equipamentos estão localizados em Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte e Divinópolis (MG) e Joinville (SC).

O pregão da Ativa Frota, que encerra no dia 17 de novembro, traz uma pá carregadeira Hyundai (2011/2012) e uma usina de solo Ciber (2001), com ofertas iniciais de R$ 78 mil, como os destaques. Além deles, também podem ser adquiridos dois caminhões caçambas Basculantes Mercedes Benz Atego 1725 (2006), com valores iniciais de R$ 48 mil cada e uma serra circular com lance inicial de R$ 100.

A LafargeHolcim possui como item de maior valor uma pá carregadeira Case articulada W20, com preço inicial de R$ 42 mil. No leilão, também podem ser arrematados um caminhão betoneira Mercedes Benz 2423 (2001), com oferta inicial de R$ 33 mil e um Ford Courier 1.6 (2000/2001), com lance inicial de R$ 1,6 mil. O pregão será encerrado no dia 17 de novembro.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), também é possível realizar lances presenciais na sede da companhia, em São Paulo.

Leilão Ativa Frota

Data e horário: 17 de novembro, às 18h50

Link: https://www.superbid.net/leilao/lista/ofertas.htm?auction_id=61919

Leilão Lafarge Holcim

Data e horário: 17 de novembro, às 16h

Link: https://www.superbid.net/leilao/lista/ofertas.htm?auction_id=61917