A Librelato S.A Implementos Rodoviários acaba de firmar aliança com a distribuidora chilena Tremac. O objetivo é ampliar a presença da empresa no país. José Carlos Sprícigo, CEO da Librelato, explica que desde 2012 a Librelato vem investindo na internacionalização da marca. Para isso, a empresa estruturou o departamento de exportação.

“Com foco no longo prazo e continuidade dos trabalhos, os produtos vêm aumentando ano a ano sua presença internacional. O Chile está entre nossos principais mercados no exterior. Por isso é chegado o momento de concretizar essa importante aliança com a Tremac. Poderemos assim atender o mercado chileno de maneira mais ampla e com a qualidade que nos é característica”, pontua.

Atualmente os principais parceiros internacionais da Librelato são países com mais proximidade geográfica e cultural, ou seja, Paraguai, Bolívia, Uruguai e o próprio Chile. “Os próximos passos serão de continuidade em busca de novos mercados internacionais, com foco na América Latina, África e Oriente Médio”, finaliza.