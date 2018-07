A Librelato acaba de contratar diretora administrativa/financeira para dar suporte ao seu plano de crescimento e desenvolvimento de negócios no Brasil. Trata-se de Simone Lucas Martins, que também será responsável também pelas áreas de recursos humanos e jurídica da empresa, funções antes desempenhadas pelo CEO, José Carlos Sprícigo.

A contratação vem ao encontro dos planos de crescimento da Librelato e está em linha com todas as demais ações adotadas ao longo dos últimos meses, como a reestruturação da rede de representantes, aumento do portfólio de produtos e investimentos em processos. O conjunto de ações tem o objetivo de expandir sua participação no mercado de implementos, hoje em torno de 12%. De acordo com Sprícigo, “a meta é chegar a 15% de participação em relação ao ano anterior, consequência natural de uma gestão focada na qualidade e eficiência”. Atualmente a Librelato está entre as três maiores de seu segmento.

“A expectativa é contribuir de forma direta para atingir as metas de crescimento da empresa por meio de um planejamento estratégico já existente, elaborado para um período inicial de cinco anos”, conclui Simone.