Apostando na retomada da economia brasileira em 2018 e, consequentemente, no mercado de implementos, que pode crescer até 15% e vender entre 28 mil e 30 mil unidades no ano que vem, a Librelato apresentou novidades nos segmentos graneleiro e transporte de produtos químicos.

Graneleiro Premium

Com foco na melhoria da produtividade, a Librelato lançou um semirreboque Graneleiro 3 eixos ‘Premium’, com promessa de redução do consumo de combustível, menor peso e maior vida útil de componentes.

Tanque Inox

O tanque em aço inox foi outro destaque da Librelato durante a Fenatran. O implemento tem capacidade para transportar até 47 mil litros de gasolina, 44 mil litros de álcool ou até 43 mil litros de diesel, e segundo a fabricante, transporta até 2 mil litros a mais que qualquer similar hoje no mercado.

A fabricante reforçou também lançamentos que ocorreram ao longo deste ano, como os implementos Frigorífico e Canavieiro.

Super Rodotrem 91 t

Devido aos acontecimento que a composição de 91 t têm provocado, que rendeu multas para as empresas que apostaram no equipamento, e que agora pode restringir o número de empresas interessadas, a Librelato continua a apostar no Rodotrem 74 t.