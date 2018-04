A Librelato acaba de entregar 50 rodotrens graneleiros para Risa, empresa maranhense, com sede em Balsas, e forte atuação na área agrícola. Os implementos foram negociados durante a Fenatran. Para José Carlos Spricigo, CEO da Librelato, esse negócio é mais um sinal de que a economia brasileira, particularmente no setor agrícola, voltou a dar sinais de crescimento sustentável.

A nova família Graneleira Linha Premium da Librelato foi lançada durante a Fenatran e traz uma série de inovações tecnológicas. De acordo com a fabricante, o design do chassi permite ganho de resistência com redução de peso e proporciona maior capacidade de carga em relação ao modelo anterior.

A caixa de carga possui novo revestimento em um material alternativo chamado Eco+, que é mais leve, resistente e ecologicamente correto, composto por alumínio e polietileno. A fixação dos painéis de revestimento é feita através de parafusos com porcas rebites. Outra novidade são as lanternas traseiras com iluminação 100% em LED e luz de indicação de direção sequencial.