A Librelato promove no próximo dia 8 de julho às 10h o “Outlet de Peças Librelato – Você de Implemento Sempre Novo”. A ação, que acontece na unidade de Içara (SC) terá lotes de peças a pronta entrega e negociações especiais.

Pedro Bolzzoni, diretor comercial da Librelato, explica que a empresa aposta na venda de autopeças como uma das principais frentes para 2017. Isso porque, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), em 2016 o aftermarketing registrou aumento no faturamento liquido em 2,3% e respondeu por 23% no faturamento da indústria

Jailton Goulart, coordenador do setor de autopeças da fabricante de implementos, esclarece que o evento foi pensado para oferecer aos clientes boas oportunidades de compra, com lotes de peças a pronta entrega e com preços especiais e que alguns itens estarão com valores menores que o de custo

As vendas serão realizadas apenas presencialmente. Para maior facilidade o evento será realizado em área coberta, com estacionamento e algumas atrações especiais.