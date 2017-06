O licenciamento de caminhões caiu 15,5% no mês de abril. Foram comercializados 3.469 caminhões contra 4.104 em março. Os dados são da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Em relação a abril do ano passado (4.204 unidades) a queda foi de 17,4%. No acumulado do ano, janeiro a abril, foram licenciadas 13.134 unidades contra 17.312 no mesmo período de 2016, resultando em queda de 24,1%.

Já as exportações no mês de abril cresceram 45,5% em relação ao mesmo mês em 2016. Foram enviadas 2.469 unidades contra 1.697 em abril de 2016. No acumulado de 2017 foram exportados 8.313 caminhões contra 5.801 em 2016, crescimento de 43,3%.