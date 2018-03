Durante o mês de fevereiro foram licenciados 3.952 caminhões, 57,8% acima das 2.504 unidades registradas no mesmo mês de 2017. Divulgados nesta terça-feira pela Anfavea – Associação que reúne os fabricantes de veículos no Brasil, os números apontam que a recuperação do mercado de caminhões continua em curso no País. No acumulado do ano, nos dois primeiros meses de 2018 os fabricantes emplacaram juntos 8.399 caminhões, 57,0% a mais do que o total de 5.351 unidades emplacadas no primeiro bimestre do ano passado.

Os números acima consideram o licenciamento de veículos novos nacionais. Se for considerado também os importados, o número de caminhões emplacados no período totaliza 8.601 unidades, sendo 4.561 em janeiro e 4.040 em fevereiro, com avanço de 57% em relação à soma de licenciamentos registrada nos dois primeiros meses de 2017.

O crescimento no volume de emplacamentos abrangeu a todas as categorias caminhões, no entanto, vale destacar a alta de 85,7% no emplacamento de modelos pesados em janeiro e fevereiro deste ano em comparação ao mesmo período de 2017. Tido como um termômetro da economia, os veículos acima de 30 toneladas de PBT atingiram a marca de 3.520 unidades contra 1.896 unidades licenciadas nos dois primeiros meses do ano passado.

Os modelos semileves, amplamente utilizados nos em distribuição nos centros urbanos, tiveram alta de 110,2% no período, com o licenciamento de 404 unidades, contra 197 ano passado. Entre os leves, também com maior aplicação em operações de distribuição, foram 1.682 unidades contra 1.287, representando 30,7% de crescimento. Os modelos médios, que operam na faixa de 10 a 15 toneladas de PBT cresceram 73,4%, ao saltar de 433 unidades para 751, enquanto os semipesados, de 15 a 30 toneladas de PBT avançaram 32,1% ao terem registradas 2.032 unidades licenciadas contra 1.538 no primeiro bimestre do ano passado.