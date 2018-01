2018 começou com uma boa notícia. O licenciamento de caminhões fechou 2017 com crescimento de 2,7% em relação ao acumulado de 2016. Entre janeiro e dezembro de 2017 foram emplacados 51.941 caminhões contra 50.559 em 2016. Somente em dezembro foram licenciados 6.076 veículos, 11% a mais que as 5.472 unidades de novembro. Em relação a dezembro de 2016 o crescimento foi de 36,5%.

As exportações também tiveram desempenho positivo. De janeiro a dezembro de 2017 foram licenciadas 28.288 unidades, 31,3% a mais que os 21.548 veículos emplacados em 2016. A produção fechou 2017 com 82.887 unidades, 37% a mais que as 60.482 de 2016. Os dados são da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.