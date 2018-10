Proprietários de caminhões com placa finais 3,4 e 5 devem realizar o licenciamento dos seus veículos até o próximo dia 31 de outubro. O alerta é do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP). A taxa para licenciar é de R$ 87,38 e não precisa de boleto para pagar, é só informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências ou no internet banking. É preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas, por exemplo.

Os motoristas que não regularizarem a sua situação dentro do prazo estarão sujeitos a multa de R$ 293,47 a partir de 1º de novembro custa R$ 293,47. A atitude é considerada infração gravíssima e gera também a remoção do veículo ao pátio, implicando em mais gastos com guincho e diária para o proprietário, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Detran.SP ressalta que não é bom deixar para regularizar a situação na última hora. Quem quiser ser lembrado do licenciamento pode cadastrar o número do celular no portal www.detran.sp.gov.br e aceitar receber mensagem com o alerta de vencimento do prazo pelo departamento de trânsito de forma gratuita. Todo veículo precisa ser licenciado anualmente para poder rodar, independentemente do ano de fabricação.

