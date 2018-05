Nos próximos dias 7 e 10 de maio, a Mercedes-Benz participa da APAS Show 2018, em São Paulo, – evento voltado para o setor de supermercado – com o furgão Sprinter CDI 313 Street. O atendimento aos clientes e visitantes será feito pelos concessionários e também estarão presentes o Banco Mercedes-Benz e o Consórcio Mercedes-Benz. Durante a feira, serão ainda divulgados produtos doportfólio de peças e serviços, entre eles quatro opções de contratos de manutenção, três linhas de peças (genuínas, RENOV e Alliance Truck Parts) e assistência 24 horas.

Com 60 versões a família de veículos comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (Peso Bruto Total – PBT de 3,50 ton), 415 CDI (PBT de 3,88 ton) e 515 CDI (PBT de 5 ton). A oferta de furgões Sprinter abrange opções de capacidade volumétrica de carga, que vão de 7,5 m³ a 15,5 m³. É equipado com porta lateral corrediça , com até 182 cm de altura e 130 cm de largura. A porta traseira tem abertura de 270 graus e linha conta também com duas opções de alturas internas (1,65 e 1,94 m) e quatro comprimentos (5.245 / 5.910 / 6.945 / 7.345 mm. Já o chassi Sprinter está apto para receber vários tipos de carroçarias e equipamentos, como baú, carga seca, baú frigorificado, carga seca aberta e bebidas, entre ou