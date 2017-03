A Mercedes-Benz promoveu evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com empreendedoras que alcançaram o sucesso utilizando a linha Sprinter em seus modelos de negócio.

Dra. Paula Guasti, proprietária da Remocenter, tem uma frota 60 veículos sendo 57 furgões Sprinter ambulância da marca. A empresa acaba de adquirir mais 10 furgões da nova linha, que estão sendo implementadas. “A Sprinter não quebra, só fazemos a manutenção preventiva. É um carro muito exigido, em que a gente pode confiar”, destacou.

No caso da proprietária da Bus Children, Claudia Leoncini, o veículo utilizado é a Van Sprinter para transporte escolar. A frota conta com 11 modelos da marca. A empresa atua no segmento há 20 anos e a primeira van foi adquirida em 2010.

Claudia explica que os principais fatores de escolha pela Sprinter foram a credibilidade da marca e a retaguarda oferecida pelos concessionários. “As revisões e manutenções são rápidas e muito satisfatórias, o que nos traz tranquilidade e confiabilidade”, destacou.

Focada no setor de mudanças, a proprietária da Gomes Carvalho Transporte, Maria Danilda Gomes Nunes, explica que a empresa conta com dois chassis Sprinter 311 CDI Street equipados com baú. “Com esse veículo podemos circular sem restrição, a qualquer hora e lugar , apenas respeitando o rodízio”, afirma. Falando em rodízio, Maria produziu um adesivo para alertar os motoristas sobre o dia que o veículo roda com restrição de horário. “Foi uma forma simples que encontrei para evitar as multas. Coisa de mulher”, brinca.

Maria destaca que uma das vantagens da empresa ser administrada por mulher é o cuidado com os veículos e o atendimento personalizado. “O cliente gosta de ser atendido por veículos limpos, seguros e com a manutenção em dia. Além disso, todas as vezes que o serviço é realizado faço questão de ligar para saber se deu tudo certo e o que precisa melhorar”, afirma.

A gerente de marketing de produtos vans da Mercedes-Benz do Brasil, Ana Paula Texeira, explica que a linha Sprinter oferece aos clientes ampla flexibilidade para as mais diversas configurações de carroçarias e implementos. “Nesses 20 anos de atuação no mercado brasileiro, a empresa teve uma trajetória de sucesso, aumentando de forma significativa sua atuação no segmento de Large Vans (3,5 a 5 toneladas de PBT), que foi inaugurado pela própria marca no País”.