A Mercedes-Benz oferece, durante o mês de dezembro, documentação grátis para clientes que emplacarem veículos comerciais leves da linha Sprinter em sua Rede de Concessionários. O diretor de Vendas e Marketing Vans, Jefferson Ferrarez, explica que a ação de vendas cobre os custos de IPVA, licenciamento e DPVAT referentes ao ano de 2017, além de despesas com placas junto aos despachantes. “Isso vale para todos os veículos adquiridos ao longo de 2017 e que sejam emplacados entre 1º e 31 de dezembro pelos concessionários. Dessa forma, oferecemos condições ainda mais atrativas para que os nossos clientes adquiram sua nova Sprinter”.

“Comprou uma Sprinter? Toda a documentação é por nossa conta” é o slogan da promoção, válida enquanto durarem os estoques. A lista de concessionários participantes pode ser verificada no site da campanha: http://www.mercedes-benz.com.br/vans/emplacamento-gratis.

Essa oferta especial de emplacamento é válida para toda a linha Sprinter, com o valor limite de R$ 1.800,00 por veículo, mediante apresentação de nota fiscal, recibo do despachante e comprovante do pagamento de taxas. A documentação do veículo deve ser realizada no concessionário e será finalizada até 31 de dezembro deste ano.