A LNG Automotive Parts acaba de lançar no mercado 50 cardans para a linha pesada. As novas peças estão disponíveis a nível nacional em lojas de Autopeças e Cardanzeiros. A empresa trabalha com um portfólio com mais de 10 mil itens para atender a linha pesada, tratores e máquinas e uma linha crescente para linha leve, sendo divididas em Cardans e componentes, freios, bombas e caixas de direção, acabamentos, polias e tensores.

De acordo com Laura Guido, do departamento de marketing da empresa, a linha de cardas e componentes da empresa são desenvolvidas internacionalmente seguindo os critérios de qualidade e durabilidade. “Dessa forma conseguindo entrar no mercado com o máximo de satisfação ao entregar nossos produtos aos clientes e atender 100% a expectativa do público final. Nosso objetivo é torna-se uma marca referência em qualidade no aftermarket de auto peças brasileiro”, destaca a executiva.

A empresa adiantou também, que durante o ano estão previstos outros lançamentos como a linha de bombas de direção hidráulica para o segmento de pesados e leves e caixas de direção.