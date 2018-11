Estamos revolucionando as tecnologias para os serviços de entregas urbanas, para que sejam feitas de forma limpa, segura e dentro do prazo”. A afirmação é do CEO da ZF Friedrichshafen, Wolf-Henning Scheider, ao comentar sobre o futuro do transporte rodoviário integrado por meio da automação, conectividade e eletrificação, tecnologias desenvolvidas e aplicadas pela empresa em veículos comerciais. A ZF que se destaca em tecnologias para trem de força, chassi e segurança ativa e passivas para caminhões, vans, ônibus e o setor logístico em geral, acredita que a velocidade que esses avanços estão sendo aplicados já está ultrapassando a indústria de carros de passeio.

Veículos conectados e equipados com funções de condução autônoma, com capacidade para desempenhar tarefas logísticas e até auxiliar motoristas na entrega de encomendas, de forma independente, e movidos por motores elétricos, são algumas das tecnologias da ZF já prontas para o futuro. Não por acaso, a empresa participou do IAA deste ano com o tema “Logística mais limpa e autônoma” e autônoma, onde apresentou soluções para toda a cadeia logística, uma vez que trabalha em parceria com fabricantes de caminhões, ônibus e outras empresas para a implementação desse conceito, cada dia mais presente na rotina do setor transporte.

A eletrificação de veículos comerciais de diferentes categorias é exemplo da capacidade tecnológica da empresa. Entre as soluções, a tração central elétrica desenvolvida para caminhões e ônibus, já recebeu pedido de produção e entrará em produção em meados de 2019. Outra é a transmissão Traxon Hybrid, que possibilita manobras totalmente elétricas e funcionalidades hibridas do caminhão permitindo a redução em até 7% do consumo de combustível.

E para tornar os caminhões e veículos de grande porte mais seguros no tráfego e trânsito urbano, a empresa tem um sistema de assistência capaz de monitorar, por meio de sensores, câmeras e radares, todos os pontos cegos e laterais do veículo. Identificado pelo nome Side Vision Assist, opera baseado em um radar com capacidade para monitorar toda a lateral do veículo, com destaque aos pontos que não são vistos pelos espelhos. Caso haja, por exemplo, um pedestre ou ciclista dentro da área de ponto cego, ou de uma possível zona de colisão, o motorista é avisado através de um sinal de alerta.

Esse sistema ativo permite que um computador compreenda as proximidades do veículo, avalie a situação em tempo real e reaja de acordo com a necessidade. Se o motorista não reagir ao aviso, o próprio sistema atua de forma independente, parando completamente o veículo ou contornando o obstáculo. Isto é possível porque a unidade de controle opera conectada diretamente aos atuadores do caminhão. Essa tecnologia, informou a empresa, cria um importante requisito para os caminhões autônomos.

As tecnologias da empresa ajudam os veículos comerciais e verem, agir e pensar e faz com que a interação entre sensores, softwares de controle, atuadores e um super computador ZF ProAI, tenham grande importância na formação de comboios de caminhões. O sistema inclui ainda o sistema de direção eletro-hidráulica e sistema de transmissão.

Fredrik Staedler, chefe da divisão de tecnologia de veículos comerciais da ZF, disse que a empresa já está oferecendo aos fabricantes de caminhões um suporte de rede que está transformando o transporte e impactando positivamente no custo total da operação. Ele acrescentou que o comboio (platooning) reduz o arrasto aerodinâmico dos caminhões que estão atrás do primeiro e pode reduzir em até 20% o consumo de combustível.

O Innovation Truck e o Terminal Yard Tractor, por sua vez, foram apresentados pela ZF também como soluções inovadoras para o setor de transportes, inclusive com demonstração ao vivo. Nas operações de manobra em terminal de carga e descarga, a movimentação de contêineres consome tempo dos motoristas. Para essas operações, o Innovation Truck (caminhão hibrido) faz todo o trabalho sem o condutor. Para isso, assim que chega ao local da operação, basta ele ativar a função de condução autônoma e desembarcar deixando o veículo fazer a operação sem ele ao volante.

Durante o IAA, a ZF apresentou também uma tecnologia que facilita as entregas em grandes centros urbanos, pela qual o veículo, no modo autônomo, procura uma vaga ou dá uma volta no quarteirão enquanto o motorista faz a entrega. Coisa para o futuro. Já para agora no Brasil, a nova tecnologia que deverá chegar primeiro será a transmissão automatizada modular Traxon para caminhões semipesados. Esta transmissão é preparada para a integração inteligente com outros sistemas do veículo.