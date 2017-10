A Mercedes-Benz inaugurou a terceira SelecTrucks no País, na cidade de Curitiba/PR. As outras duas estão localizadas em Mauá/SP e Betim (Grande Belo Horizonte). “A nova loja SelecTrucks está localizada na BR-101, no mesmo local que o concessionário Savana, justamente numa das principais rotas de carretas graneleiras e de diversos outros tipos de cargas. “Por isso, este será um ponto de muitos negócios, o que reforça nossa atuação nesse segmento de mercado”, explica Ari de carvalho, diretor de Vendas & Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

De janeiro a setembro deste ano, foram comercializados 620 caminhões, o que representa quase 70% mais veículos vendidos do que ao mesmo período de 2016. Em média, são 70 mil consultas por mês no site da SelecTrucks, que atualmente avalia mais de 100 caminhões por dia no Brasil inteiro. Os autônomos são a grande maioria dos compradores

O Selectrucks é uma importante ferramenta para alavancar também as vendas de caminhões 0KM. “Já vendemos cerca de 1.670 caminhões novos em negociações que envolveram a troca de usados dos clientes. Desse resultado, 1.000 veículos novos foram vendidos só nos últimos 18 meses. Em 2016, o SelecTrucks contribuiu em 1,3% na participação de mercado da marca nas vendas de caminhões”, completa Ari de Carvalho.

A SelecTrucks envolve todas as marcas de caminhões, modelos e anos de fabricação. O portfólio é divulgado via website (www.selectrucks.com.br), facilitando a consulta do cliente, que pode tanto utilizar seu caminhão usado na negociação de compra de um zero km, quanto apenas adquirir um seminovo.