A Cipatex®, fabricante de revestimentos sintéticos, acaba de lançar lona para caminhão na cor rosa em alusão ao mês de combate ao câncer de mama. O novo material integra as demais tonalidades oferecidas pela linha Toda Carga®, destinada à cobertura de cargas. O movimento conhecido internacionalmente como Outubro Rosa promove várias ações com o objetivo de alertar a população feminina sobre as formas de tratamento e exames preventivos contra o câncer de mama. “A ideia de lançar a lona na cor rosa este mês é uma forma de chamar a atenção das motoristas de caminhão e das mulheres em geral para a importância do diagnóstico precoce da doença”, comenta Rosemeire Branco, gerente comercial da Cipatex®.

Segundo Rosemeire, a nova cor também possibilita um toque feminino ao caminhão, já que o número de mulheres na direção de veículos pesados cresce a cada ano. Além do rosa, a lona Toda Carga® é disponibilizada em cores como preto, laranja, vermelho, vinho, azul claro e escuro, verde, branco e cinza. O material, que pode ser produzido em diversos tamanhos, também aceita impressão de logotipos nas laterais e na traseira é impermeável e pode ter acabamento com argola de metal niquelado e bainha costurada ou ilhós com bainha soldada.