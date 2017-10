A Mobil apresentou ao mercado o Mobil Delvac Evolution, lubrificante com API CK-4, voltado para motores diesel. A gerente de marketing, Roberta Maia, explica que em comparação ao produto anterior, o Mobil Delvac Euro 5 (API CJ-4), o novo produto traz 80% de melhora no controle de viscosidade em alta temperatura, 20% de melhora na proteção contra desgastes (50%a mais do que o requerido pela norma) e 50% de melhora na resistência a oxidação.

O novo lubrificante é disponível na viscosidade 15W-40, com embalagem de 20 litros e tambor de 200 litros.

Outro lançamento da empresa é o Mobil Delvac Utilitário, desenvolvido especificamente para veículos utilitários de carga, os VUCs. De acordo com a empresa, entre as vantagens do produto são destaque o controle de depósitos e borras, que auxilia na redução de danos do veículo e ajuda a estender o período de troca prolongando a vida útil do motor.

O produto está disponível nas viscosidades 15W-40 (mineral) e 5W-30 (sintético), opções que atendem a exigência de 90% da frota de caminhões VUCs, e podem ser encontrados em embalagens de um e quatro litros.