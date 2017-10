A Luft Logistics anunciou que está com disponibilidade de vagas para motoristas. São 45 postos para motoristas profissionais, descritos pela área de Recursos Humanos no site da Companhia. Desse total, 15 vagas são em Carazinho/RS e 30 vagas em Colinas do Tocantins/TO. Os profissionais procurados são os que têm ensino médio ou profissionalizante.

Na cidade de Carazinho/RS, as 15 vagas envolvem direção, realização de entregas e coletas, acompanhamento de carga e descarga, calçamento do veículo, supervisão dos arranjos de cargas, controle da qualidade das embalagens, diagnóstico das necessidades de manutenção do veículo, calibragens, realização de entregas e coletas de acordo com as orientações do setor de qualidade e customer care, reportagem de quaisquer não conformidades, anotações de consumo e de outras necessidades, foco total em zero acidentes de qualquer natureza e zero retrabalho, participação nos projetos de saúde ocupacional e direção defensiva.

Já em Colina do Tocantins/TO, as 30 vagas para motoristas são para categoria D. O trabalho envolve o transporte de cargas grandes no Brasil, traçamento de rotas e direção conforme as leis de trânsito. É necessário ter o curso MOPP atualizado e ensino médio completo.

Para todas as vagas, a Luft Logistics oferece os benefícios de assistência médica, medicina em grupo, assistência odontológica e seguro de vida em grupo.

Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas no site da companhia, na seção Trabalhe Conosco. http://www.luft.com.br/recursos-humanos/