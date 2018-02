Os motoristas da Luft Logistics utilizam um sistema online com vários serviços conectados, entre eles o de rastreamento de produtos, acompanhamento de jornada e baixa de entregas.

“Os processos virtuais que acompanham o armazenamento, transporte e distribuição de cargas abrangem todas as diferentes etapas”, explica Gustavo Saraiva, CIO da Luft Logistics. São necessárias várias funcionalidades, entre elas as que garantem o cumprimento e apontamento das jornadas do condutor, com rastreio via satélite e celular.

Os sistemas oferecem todos os dados relevantes para a segurança dos motoristas e cargas, com acompanhamento global sobre o veículo, velocidade, aceleração, além da localização. Essas informações podem ajudar a sinalizar e antever possíveis e diferentes situações de risco.

Outra vantagem do uso de plataformas digitais para otimizar a jornada dos motoristas é a possibilidade de monitorar o tempo que eles permanecem dirigindo, e assim, garantir o cumprimento da legislação vigente. Além disso, o sistema estimula a condução defensiva e variados pontos de treinamento, de acordo com os padrões de segurança definidos pela empresa.