Em sua maior participação na 21ª edição da Fenatran, que acontece de 16 a 20 de outubro deste ano, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, a MAN apresentou diversas novidades em seu estande.

Na família Delivery, a novidade fica por conta do e-Delivery, a opção 100% elétrica da gama, que pode alcançar uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. O e-Delivery estará disponível entre 9 e 11 toneladas.

O elétrico utiliza motor WEG AL160, que desenvolve 109 cv de potência, com torque máximo de 50,3 mkgf. Complementa o trem-de-força a transmissão automatizada Allison.

Protótipo Constellation 33.440 Tractor

Colhendo os frutos da sinergia MAN/VW, a Volkswagen apresentou o Constellation 33.440 Tractor, projeto que reúne a engenharia brasileira e alemã na busca de uma solução eficiente nos segmentos canavieiro e madeireiro.

O caminhão recebe motor MAN D2676 de 440 cv de potência e 224 mkgf de torque. A transmissão automatizada é ZF, de 16 velocidades.

MAN TGX 29.480 Crossover

O THX Crossover é o MAN destinado a aplicações mistas, tanto para operações on-road quanto para trechos off-road, especialmente dos setores madeireiro e canavieiro.

O caminhão, nas palavras da fabricante, é voltado para aplicações rodoviárias de longas distâncias PBTC até 74 t.

Com suspensão dianteira e traseira elevadas, troca da quinta roda e instalação de um kit com protetores de farol, suportes especiais de amortecedores e proteção aos radiadores, o TGX 29.480 Crossover demonstra estar preparado para qualquer desafio, sem abrir mão do conforto para o condutor.

Para conhecer todas as novidades da MAN/VW na Fenatran, confira as próximas edições das revista TRANSPORTE MUNDIAL e O Carreteiro.