A MAN Latin America acaba de anunciar a promoção “Vem que tem negócio” desenvolvida para aumentar as vendas de caminhões em toda a sua rede de concessionários nas condições de 10% de entrada do valor do veículo e saldo financiado pelo Banco Volkswagen em 48 vezes com juros de 0,99% ao mês. A promoção, que promete ser com pouca burocracia para aprovação do crédito, começa dia 01 de maio e termina em 30 junho.

“São vendas de varejo, o autônomo, por exemplo, está integrado nesta campanha, para quem as taxas do CDC disponíveis no mercado são inibidoras. Por isso estamos de olho no autônomo”, disse o vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda, Ricardo Alouche. Ele explicou que esta ação vem de encontro às expectativas dos clientes que estão esperando as taxas de juros baixarem e tem expectativa de atingir também empresas de médio e pequeno porte.

“É uma campanha que nasce para marcar um novo momento no mercado. Optamos por sermos os primeiros a lançar um feirão 100% online, através do qual qualquer cliente pode entrar na Internet e iniciar a negociação”, acrescentou. De acordo com ele, caso o cliente não encontre o caminhão que procura na concessionária de sua região, ele poderá encontra-lo no site da fábrica.

O feirão é destinado à venda de veículos novos e toda a rede está preparada para esta ação, disse Alouche. Ainda de acordo com ele, o autônomo pode dar seu caminhão usado como entrada, cujo valor considerado será sempre o de mercado praticado na região. Lembrou também que a taxa de 0,99% ao mês – resultado de parceria com o banco Volkswagen – é mais baixa e menos burocrática do que a aquisição de um caminhão pelo Finame.

“Caso o cliente queira pagar o saldo num prazo de 60 meses, a taxa de juros será de 1,04% ao mês e qualquer das opções de parcelamento serve para todos os modelos produzidos pela Man Latin America, do Volkswagen Delivery ao MAN TGX”, explicou. Outro detalhe é que o Banco Volkswagen poderá financiar também o implemento, porém com taxa de 1,15% ao mês.

Outro anúncio feito ontem pela diretoria da MAN Latin America diz respeito às exportações. O presidente e CEO da companhia, Roberto Cortes disse que no primeiro trimestre deste ano apresentaram resultado 40% superior ao mesmo período do ano passado. Em relação ao mercado interno, o executivo disse ele próprio está empenhado nessa investida, inclusive intensificando suas visitas a clientes.

“A ordem é não perder negócios”, disse anunciando a venda de 100 caminhões Volkswagen para a Braspress. “Isso me deixa convencido de que o mercado está voltando”, observou. Disse também que a partir de abril a fábrica em Resende começou a parar somente duas sextas-feiras por mês, antes eram quatro. Cortes, finalizou dizendo que todos os indicadores macroeconômicos mostram situação positiva

O vice-presidente de vendas e marketing – internacional da montadora, Marcos Forgioni, acrescentou que as exportações no primeiro trimestre de 2016 cresceram entre 28 e 29% ao mês. Disse que somente para a Argentina, no período os embarques de veículos atingiram 840 unidades, volume 80% superior aos primeiros três meses do ano passado e que o Volkswagen Constellation foi o caminhão mais vendido no país vizinho.

Para outros países que importam produtos Volkswagen, a situação não é a mesma. De acordo com Forgioni, para o México houve queda nas exportações, mas afirmou que já voltaram a crescer e no caso do Chile e Peru, acrescentou, que se nota uma melhora estão melhorando. “ Nossa produção está forte e dentro de três meses esperamos um crescimento maior das exportações”, finalizou.