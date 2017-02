Durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel/PR, realizado entre os dias 6 e 10 de fevereiro, a MAN Latin America apresenta aos seus clientes da região, a promoção para compra de caminhões Volkswagen e MAN com IPVA grátis e três anos de garantia do trem de força.

Conheça as vantagens da promoção

Até o fim de fevereiro deste ano, na compra de qualquer caminhão Volkswagen ou MAN existente no estoque da rede o cliente receberá IPVA grátis e três anos de garantia do trem de força. A novidade traz uma grande economia para o cliente, uma vez que o IPVA não tem valor financiável e no início do ano tem seu valor integral. A garantia oferecida ao produto é total no primeiro ano, enquanto nos dois últimos, é estendida para motor, câmbio e diferencial.

MAN Latin America expõe sua linha de produtos durante Show Rural

A MAN Latin America vai participar da Show Rural Coopavel em parceria com a concessionária Icavel que comemora em 2017 seus 25 anos de atendimento no Oeste e Sudoeste Paranaense.

O carro-chefe da montadora no evento será o MAN TGX modelo 29.480, na linha que já cumpre todas as regras de nacionalização para financiamento em 100% pelo Finame. Outro destaque é o recém-lançado VW Constellation 30.330, com tração 8×2.

O caminhão VW Constellation 24.280, também estará no Show Rural Coopavel . O veículo é ideal para aplicações de médias e longas distâncias. Outro representante da linha Constellation é o 25.420 V-Tronic, cavalo-mecânico destinado ao transporte de cargas em aplicações rodoviárias.

O VW Constellation 26.280, que dá origem ao vocacional Canavieiro também estará na exposição, assim como o fora de estrada Worker 15.210 4×4. O Delivery 10.160 participa representando os leves da marca.