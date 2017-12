A MAN Latin America anunciou novas ações de internacionalização para 2018. Entre elas estão a produção da nova linha de caminhões Delivery e do ônibus Volksbus 14.190 SCD no México, a montagem de caminhões Worker na Nigéria e o fortalecimento em Vendas e Assistência Técnica na América Central.

“Em 2017, enviaremos ao exterior quase 9 mil unidades, crescendo 35% em relação ao ano anterior. A Argentina receberá o maior lote de caminhões e ônibus Volkswagen de todos os tempos, totalizando quase 4 mil unidades. Além de avançarmos em mercados consolidados como o México, onde teremos excelentes resultados, nos preparamos para ampliar a presença da marca Volkswagen no continente africano, graças a uma nova parceria com o grupo empresarial Leventis na Nigéria”, diz Roberto Cortes, presidente e e CEO da MAN Latin America

A MAN Latin America já ultrapassou a marca de 136 mil veículos exportados ao longo de seus 36 anos de história. Com fábricas em Resende (RJ) e Querétaro, no México, a montadora também envia kits SKD de modelos Constellation e Volksbus para a parceira MAN Truck & Bus na África do Sul, e agora abre mais uma linha de produção no continente africano.

A Argentina é o principal destino dos caminhões e ônibus Volkswagen produzidos na fábrica da MAN Latin America em Resende. Os embarques programados até o final do ano totalizarão 3.900 unidades – o maior volume ao país de todos os tempos, num crescimento de 60% apenas em 2017. O caminhão Constellation 17.280 é o modelo mais vendido daquele mercado, com 2 mil unidades enviadas até final do ano.

Já a linha de montagem da MAN México na cidade de Querétaro se prepara para receber no segundo trimestre do ano que vem mais duas novidades: a nova família de caminhões leves Delivery, com 3,5 a 13 toneladas de PBT, e o ônibus Volksbus 14.190 SCD, especialmente desenvolvido para o mercado local. Inauguradas em 2004, as operações mexicanas da MAN Latin America já produziram mais de 12 mil veículos, hoje distribuídos numa rede de 17 concessionários autorizados em todo o país.

Caminhões Volkswagen Worker já estão sendo montados em Ibadan, na Nigéria, numa parceria da MAN Latin America com o grupo Leventis, importadora local dos produtos da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus. Os kits SKD (sigla para “parcialmente desmontados”) são fabricados e enviados de Resende (RJ), no mesmo sistema já adotado pela coirmã MAN Truck & Bus para produzir modelos Constellation em Pinetown, na África do Sul.

A MAN Latin America também está fortalecendo sua presença na região da América Central e Caribe, onde o mercado anual de caminhões e ônibus acima de 3,5 toneladas de peso bruto total é de aproximadamente 14.500 unidades. Honduras, Nicarágua, Guatemala e Panamá agora contam com estrutura própria de Vendas e Assistência Técnica.