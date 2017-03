A MAN Latin America está investindo em novos conceitos de logística em sua fábrica de caminhões e ônibus Volkswagen e MAN. Em 2016, a montadora desenvolveu três projetos com foco em ganho de produtividade que geraram redução de 40% no custo do transporte interno, diminuição de 75% do inventário de peças em processo e mais liberação de 60% do espaço da borda de linha em determinadas áreas.

“A logística vem evoluindo e representa cada vez mais um papel estratégico nas empresas. Onde existe um processo produtivo, sempre vai haver uma oportunidade de melhoria e esse é o alvo de nosso trabalho”, afirma Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção e Logística.

Abastecimento inteligente de peças

A iniciativa consiste em prateleiras móveis que são levadas do estoque por um rebocador, uma vez ao dia, com as peças necessárias para o uso específico em cada posto de trabalho da linha de montagem. Parece simples, mas esse processo, que hoje já foi implementado em mais da metade da fábrica, liberou 60% do espaço ocupado na borda de linha e diminuiu o inventário em processo em 75%.

Veículos guiados de forma autônoma

Conhecidos como AGV os veículos circulam na fábrica. Esses modelos atendem a mais de 10% das rotas traçadas para transportar peças e dispositivos na linha de montagem. Ao todo, seis AGVs cumprem instruções já programadas em seu sistema, percorrendo trajetos pré-definidos com linhas traçadas no piso.

Constellation 19.330 realiza transporte interno de peças

Dois caminhões Constellation 19.330 foram adaptados para agilizar o transporte interno de peças do Centro Logístico e do Parque de Fornecedores rumo à linha de montagem.

O veículo conta com cabine modificada, com uma porta de acesso na parte traseira, e quinta roda automatizada que possibilita a troca rápida da carreta, contribuindo para aumentar a eficiência e diminuir o custo deste transporte em até 40%. Com a nova configuração, o motorista passa a ter melhor movimentação dentro da cabine e consegue ter acesso à carreta de forma ágil e prática.

Sistema logístico

O sistema por comando de voz para seleção e manuseio das peças que chegam à linha de montagem da fábrica foi ampliado e atende agora a mais áreas, totalizando mais de 15 mil itens por dia neste conceito. Entre seus benefícios, uma redução no tempo da operação em 25% e a maior assertividade do abastecimento da linha de produção.

Novos conceitos logísticos estão em investigação para antecipar as evoluções da nova revolução industrial em andamento, a chamada indústria 4.0, que prevê conectividade e autonomia aos processos produtivos.