A MAN Latin America lançou sua linha Economy para peças de reposição. O custo é, em média 30% menor, como no caso das novas lonas de freio, e a fabricante oferece garantia de um ano.

O portfólio já conta com mais de 60 componentes englobando itens como filtros de ar e de combustível e tambores e lonas de freio. Para este ano, a empresa prevê ampliação da linha com o lançamento do filtro de combustível do motor MAN D08 e do kit de embreagens para veículos Euro 3, entre outros.

O vice-presidente de vendas , marketing e pós-vendas, Ricardo Alouche, explica que nessa fase de lançamento, a empresa está focada em itens de grande demanda na manutenção. “É um trabalho cuidadoso desempenhado em conjunto com nossa Engenharia para proporcionar aos clientes uma nova linha focada no mercado de reposição, mantendo o mesmo nível de comprometimento que temos em relação às peças com que o veículo sai de fábrica”.

A linha Economy está disponível, com exclusividade, nas mais de 150 concessionárias das marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN, espalhadas por todo o país. A rede também oferece, para manutenção, as peças originais de fábrica. Assim, o cliente tem a opção de escolher o produto que melhor atenda suas necessidades, de acordo com sua prioridade.