A MAN Latin America reúne essa semana concreteiras da região Sul do País em sua fábrica, em Resende/RJ, para uma rodada de negócios exclusiva, voltada ao setor. Os clientes têm a disposição condições comerciais diferenciadas e ferramentas para tornar mais eficaz o negócio como contratos de manutenção e estudos de custo operacional, o chamado TCO, específico para cada cliente.

O objetivo da montadora é estreitar ainda mais a relação com esse mercado e apresentar as características técnicas de seu portfólio, com veículos sob medida para a necessidade do segmento, além de oferecer test drive nos modelos.

“Investimos num ritmo contínuo e consistente para fidelizar esse mercado. Os esforços recentes envolvem uma parceria mais frutífera com implementadores que, ao adotarmos um regime especial de vendas, permite agilizar a entrega ao cliente com condições especiais”, esclarece Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

Contratos de manutenção

São três os tipos de contrato. O Volkstotal Prev atende todas as revisões periódicas, mão de obra e peças e assistência 24h. Já o Powertrain inclui as revisões periódicas, assistência 24h e itens do powertrain (motor, câmbio e diferencial), mão de obra e peças. Mais completo, o Volkstotal Plus abrange todas as revisões e todas as manutenções preventivas e corretivas, além de assistência 24h, para mão de obra e peças.