A MAN Latin America acaba de anunciar que pretende atingir até 2025, percentual de 20% de seu quadro executivo formado por mulheres. A empresa possui mulheres em cargo de liderança até mesmo em áreas extremamente técnicas como a de motores e projetos especiais.

Desde 2015 a empresa promove o programa Woman que compreende a troca de experiências para incentivar o crescimento profissional e pessoal das mulheres. Liderada por colaboradoras, a iniciativa promove encontros e fóruns com participação de executivas e executivos externos e internos para compartilhar suas trajetórias, dicas de carreira e ensinamentos sobre liderança.

Como parte de seu incentivo ao crescimento das mulheres na indústria automotiva, a MAN Latin America também participa da primeira pesquisa sobre a presença feminina com foco no setor, que tem por objetivo mapear a evolução e identificar quais áreas e segmentos registraram os maiores avanços.

Outra ação da empresa é o patrocínio da primeira edição do Fórum Presença Feminina no Setor Automotivo, realizado pela Automotive Business, que debate a importância da presença feminina nas empresas, inclusive como estratégia de sustentabilidade e lucratividade.

De acordo com estudo da consultoria McKinsey, companhias mais diversas, com participação importante tanto de homens quanto de mulheres na gestão têm resultado financeiro 15% superior à média das concorrentes. Na MAN para a última grande leva de contratações da montadora, durante a seleção do programa de trainees, 50% dos aprovados são do sexo feminino.