A MAN Latin America acaba de superar a marca de 900 mil veículos produzidos, desde a criação da empresa em 1981. Desse total 750 mil caminhões e ônibus saíram da fábrica de Resende/RJ e foram montados pelo Consórcio Modular, sistema único e inovador de produção.

Nesse período, o maior volume produzido foi de modelos da linha Worker, com cerca de 430 mil unidades. Com pouco mais de uma década no mercado, os Constellation ocupam o segundo lugar, com aproximadamente 210 mil veículos. A linha Volksbus, que está prestes a completar 25 anos, já conta com 140 mil chassis fabricados.

Na quarta posição, com mais de 105 mil veículos, aparecem os modelos da linha Delivery. Já os modelos extrapesados MAN TGX, com cinco anos de mercado, já superaram a marca de 5 mil unidades produzidas.

Desses montantes, mais de 136 mil veículos foram destinados aos 30 mercados internacionais em que a empresa atua. Ao todo, mais de 50 diferentes produtos Volkswagen e MAN estão disponíveis a frotistas e transportadores autônomos de todo o mundo.

“Hoje, a cada quatro minutos sai um novo veículo de nossa linha de montagem. No início de nossa operação, montávamos apenas um veículo por dia. Essa evolução se deve aos constantes investimentos em modernização. Estamos agora em nosso quinto ciclo consecutivo e o de maior valor: aplicaremos R$ 1,5 bilhão de recursos para acelerar e otimizar ainda mais nosso negócio”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN Latin America.