Entre janeiro e fevereiro, na compra de qualquer caminhão Volkswagen ou MAN existente no estoque da rede, o cliente receberá IPVA grátis e três anos de garantia do trem de força. A promoção é válida em qualquer uma das mais de 150 concessionárias Volkswagen Caminhões do Brasil.

A garantia oferecida ao produto é total no primeiro ano, enquanto nos dois últimos, é estendida para motor, câmbio e diferencial.

“Resolvemos oferecer essas vantagens aos nossos clientes já no início do ano, para que eles tenham o benefício do IPVA grátis neste momento de grandes despesas aos transportadores, como pagamento de férias e décimo terceiro salário, além da grande tranquilidade de adquirir caminhões com a garantia de 3 anos. Estamos otimistas com o ano que se inicia”, diz Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.