A MAN Latin America recebeu em sua fábrica de Resende/RJ mais de 50 representantes de empresas implementadoras do País. O objetivo do encontro foi debater as oportunidades de negócios e sinergias, e buscar maior aproximação de seus projetos para facilitar o processo e agilizar a entrega do veículo para o cliente começar sua operação.

“Batemos recorde na Fenatran do ano passado com a maior quantidade de lançamentos da nossa história. Essa parceria com implementadores consolida a tática de produzir o veículo sob medida para as necessidades atuais de cada frotista ou transportador autônomo, preservando as condições originais de fábrica e no menor prazo possível para que nossos caminhões ofereçam os melhores resultados operacionais”, explica João Herrmann, gerente de Marketing da MAN Latin America. Entre o fim de 2017 e início de 2019 a MAN Latin America deve colocar no mercado cerca de 25 novos veículos. Os modelos já foram apresentados.

No evento, os implementadores tiveram a oportunidade de conhecer o processo de fabricação dos modelos da nova família Delivery, lançada no ano passado, e de testar veículos Volkswagen e MAN no Customer Forum, centro de atendimento ao cliente da montadora em Resende.