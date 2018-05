A Flets Mex – empresa mexicana – acaba de adquirir 16 unidades MAN TGX de diferentes modelos para a realização de serviços especializados de transporte de carga. As primeiras unidades entregues foram do modelo TGX 28.480 com motor MAN D26 de 480 cavalos de potência.

O próximo lote será de cinco unidades do TGX 26.480; uma do maior modelo da marca no país, o TGX 41.680; além de dois veículos TGX 33.540. A entrega será realizada pela MAN Truck and Bus México, empresa da MAN Latin America. A empresa optou pelo contrato de manutenção MAN Service .