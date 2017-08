Motoristas de caminhão promovem protesto em algumas rodovias do País. A principal reivindicação é pela revogação do aumento da alíquota do PIS/Confins sobre os combustíveis. No caso do diesel será de R$ 0,2480 para R$ 0,4615.

Os manifestantes anunciaram 38 pontos de bloqueios pelo País.

Na BR-116 em Santa Cecília, na Serra Catarinense a rodovia foi interditada por volta das 6h nos dois sentidos do km 133.

Houve manifestação também no km 361 da BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais e na BR-050, em Uberlândia, na Região do Triângulo.

No Estado de São Paulo, a PRF informou que não há manifestação em rodovias federais.

Em nota também a PRF informou que em cooperação com outras instituições de segurança pública, vem monitorando a dinâmica das manifestações. Intensificamos as rondas nos pontos previstos para manifestações e estamos em negociação com as lideranças nos pontos interditados. Até o momento todas as manifestações são parciais e pacíficas, sem ocorrências relevantes.