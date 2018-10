Prestes a completar 100 anos no Brasil, a Goodyear continua a renovar e expandir seu portfólio. Nesta terça-feira (23), a fabricante lançou o pneu Cargo Marathon 2, voltado ao segmento de vans e caminhonetes.

Apresentada no campo de provas da marca, a família Marathon 2 é disponibilizada, inicialmente, em três tamanhos: 225/70R15, 225/75R16 e 205/75R16, e chega para substituir a linha G32 Cargo.

“O novo Cargo Marathon 2 tem o objetivo de aumentar a participação da Goodyear no segmento, principalmente pela evolução em relação ao seu antecessor, o G32 Cargo. Com este lançamento, vamos cobrir até o final do ano quase 85% dos modelos de vans e utilitários de serviços presentes na frota nacional”, explica Rodrigo Falcão, coordenador de marketing consumer.

Novo vs. antigo

Comparado ao G32 Cargo, o novo pneu é 5% mais silencioso, 5% superior em dirigibilidade e 10% melhor em resistência ao rolamento, segundo divulgado pela fabricante. Para isso, o Marathon 2 recebeu desenho especial da banda de rodagem, que facilita a dispersão da água acumulada, na carcaça otimizada, de acordo com as necessidades do segmento e no footprint, com melhor distribuição de carga.

A Goodyear assegura que o preço deve permanecer o mesmo, e a novidade será comercializada nos mais de mil estabelecimentos da rede.