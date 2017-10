A Martin Bower vai disponibilizar serviços de logística para a edição 2017 do Teleton, para suprir o abastecimento de alimentos e bebidas que serão servidos no evento. As equipes da multinacional já estão atuando neste suporte desde agosto, transportando os mantimentos até a sede do SBT ou da AACD.

Nos dois dias de evento (27 e 28 de outubro), a empresa irá fornecer os caminhões refrigerados que serão responsáveis pelo armazenamento de bebidas, gelo e alimentos perecíveis que serão consumidos durante as horas em que o programa estiver no ar.

“É uma causa muito importante, que merece todo apoio e atenção. Temos muito orgulho em fazer parte desse evento, contribuindo com nossos serviços para a melhoria de vida de milhares de crianças com deficiência física”, declara Marcelo Marinis, diretor geral da Martin Brower no Brasil.